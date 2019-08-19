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حوادث

تأجيل محاكمة ١٦ متهما في قضية جبهة النصرة لـ١٦ سبتمبر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:55 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
انتهت محاكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ من الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم جبهة النصرة"، وقررت تأجيل القضية لجلسة ١٦ سبتمبر، لورود تقرير لجنة الأزهر.

وسألت المحكمة هيئة الدفاع عن إراداتهم في سؤال اللجنة المشكلة من النيابة العامة من التفتيش على البنوك واجابت هيئة الدفاع انهم يكتفون بما ورد بالتقرير، كما قرر الدفاع التنازل عن طلبهم بإحضار دفتر قسم الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد‪.‬

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر‪.

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