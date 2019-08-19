تأجيل محاكمة ١٦ متهما في قضية جبهة النصرة لـ١٦ سبتمبر

انتهت محاكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ من الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم جبهة النصرة"، وقررت تأجيل القضية لجلسة ١٦ سبتمبر، لورود تقرير لجنة الأزهر.





وسألت المحكمة هيئة الدفاع عن إراداتهم في سؤال اللجنة المشكلة من النيابة العامة من التفتيش على البنوك واجابت هيئة الدفاع انهم يكتفون بما ورد بالتقرير، كما قرر الدفاع التنازل عن طلبهم بإحضار دفتر قسم الهرم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد‪.‬



