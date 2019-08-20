برلمانى يطالب بوجود رقابة على الصيدليات لعدم بيع الأدوية بأسعار مرتفعة

أشاد النائب فيصل راجح ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بأهمية حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية تباع على الرصيف مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.



وطالب راجح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة وجود رقابة من الدولة على صحة المريض ، بحيث تكون هناك توعية بمدى خطورة هذه الأدوية ، وان تكون هناك على رقابة على الصيدليات لاحتى لا يباع الدواء بأسعار مرتفعة ، مما يجعل المواطن إلى شراءه من أماكن عشوائية مثل الرصيف.



وكان قد أطلق مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة.



وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان: نهدف إلى نشر التوعية الكاملة والعامة حول ما يخص حول الأدوية طرق تناولها منعا لحدوث أى تفاعلات أو أخطاء دوائية غير متوقعة حفاظا على صحة المرضى وترشيدا لاستهلاك الأدوية فيما يعود بالنفع على المريض ويحميه من مخاطر.



وأكد مركز المعلومات الدوائية حرصه على التنبيه على ضرورة الاستخدام الأمثل للأدوية واتباع الإرشادات الهامة المتعلقة بذلك.



وأضاف أنه سيتم ضخ معلومات توعية مهمة خلال الفترة المقبلة عبر السوشيال ميديا عن مخاطر تناول الدواء بكميات كبيرة ودون استشارة الطبيب وكذلك الآثار الخطرة من الحصول على جرعات من أدوية معينة مع أدوية أخرى وكذلك الأخطاء الشائعة فى تناول الدواء.

