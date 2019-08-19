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منوعات

رعب على الشاطىء.. روسية تذهب إلى المصيف مع دب عملاق..فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:56 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو صادما يظهر شابة قررت قضاء أجازة الصيف بصحبة دب عملاق، الأمر الذى أصاب باقى المصطافين على الشاطئ بالرعب الشديد.

وتعود التفاصيل عندما قررت مالكة الدب اصطحابه إلى الشاطىء العام بجنوب روسيا، وفى بادىء الأمر شعر المصطافون بالخوف الشديد إلا أنه بعد مرور دقائق قليلة تأقلموا مع الوضع وبدأوا فى مداعبة الدب.

وبالفعل نزلت السيدة إلى المياه ومعها الدب، حتى شاركها اللعب مع حيوانها الأطفال والآباء وهم فى غاية السعادة، فى منطقة فولجوجراد.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات فى وقت قصير، بعدما استغرب الرواد من تقبل المصطافين للدب رغم رد فعلهم الأول.


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