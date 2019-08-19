"الحوار الجزائرية" تسعى للخروج من الأزمة الراهنة بالحوار مع المنظمات

التقى أعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الوطني بالجزائري برئاسة كريم يونس بالعديد من ممثلي المنظمات الجزائرية للاستماع لتصوراتهم ومقترحاتهم للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.



وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم /الإثنين/ - أنه مواصلة لسلسلة الاتصالات والحوارات مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، التقت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، بالعديد من ممثلي المنظمات الجزائرية، وبطلب من هذه الأخيرة".



وحضر اللقاءات - بحسب البيان - منظمات: جماعة الدعوة والتبليغ والمنظمة الوطنية للحرس البلدي والتيار الشعبي للجزائر الموحدة (حزب قيد التأسيس) إضافة إلى المنظمـة الوطنية لترسيخ السلم والمواطنة.



وأشار البيان إلى أن ممثلي الوفود المشاركة ثمنوا مسعى الحوار وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة مع الهيئة في تحقيق رسالتها المنشودة.