هل هناك صلاة منجية؟ تعرف على رد أمين الفتوى.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية،ـ سؤال يقول صاحبه "هل الصلاة المنجية تقال فقط عند الكرب والشدة وهل لها عدد؟



وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في الحقيقة أنا لا أعلم حقيقة هذه الصلاة المنجية، ولكن يوجد ما يعرف بصلاة الحاجة ، وفيها يتوضأ المسلم ويصلي ركعتين من غير الفريضة ويحسن القراءة فيهما ويتلو بعدها دعاء معينا وردت به السنة.



وتابع: يسن ترديد هذا الدعاء "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزائِمَ مَغْفِرَتِكَ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إثمٍ، والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والفَوْزَ بالجَنَّةِ، والنَّجاةَ مِنَ النَّارِ".

