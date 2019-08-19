بنحبك بجد يا كرة اليد.. حكاية لعبة حققت إنجازات عالمية فى تاريخ الرياضة المصرية

يوما يلو الآخر تثبت لعبة كرة اليد أنها الأفضل على الإطلاق فى تاريخ الرياضة المصرية فى ظل حجم الإنجازات غير المسبوقة والتى كان آخرها حصول المنتخب الوطنى للناشئين على لقب كأس العالم بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس.



ولم يأت تتويج منتخب الناشئين بلقب كأس العالم عن طريق الصدفة بل جاء نتيجة تعب وجهد كبير قدمه اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة مجدى أبو المجد طوال الفترة الماضية ونجحوا فى الفوز على أباطرة العالم فى اللعبة وعلى رأسهم المنتخب الألمانى صاحب التاريخ الكبير.



ويعد المنتخب الوطنى أول منتخب غير أوروبى فى التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للناشئين فى إنجاز كبير ورائع للرياضة المصرية.



وتأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائي وفاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار علي حساب سلوفينيا فى دور 16.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.





وتواصل لعبة اليد تفوقها الكاسح فى رفع علم مصر فى العديد من المحافل العالمية، حيث نجح منتخب الشباب قبل عدة أيام فى التتويج ببرونزية بطولة العالم التى أقيمت بإسبانيا.



وكان لكرة اليد تاريخيا كبيرا فى حصد العديد من الألقاب العالمية، حيث سبق لمنتخب الشباب التتويج بلقب كأس العالم عام 1993.



وشهد عام 1999، تحقيق منتخب مصر المركز الثالث ببطولة العالم للشباب كلاعب مع منتخب مصر وقتها وفي عام 2001، حقق منتخب مصر الأول المركز الرابع ببطولة العالم.



وفى هذا السياق أبدى المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، سعادته بحصول منتخب الناشئين مواليد 2000 بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، على لقب بطولة العالم التى أقيمت بمقدونيا.



وأكد "نصر"، أن وصول منتخب الناشئين للقب بطولة العالم لم يأت من فراغ، وأن الفترة الماضية شهدت مجهودات ضخمة سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المنتخبات برئاسة علاء السيد.



وأضاف، مجلس الإدارة حرص على توزيع المهام، من أجل إنجاز الأمور بشكل سريع، وأن الجميع داخل الاتحاد أو خارجه تعاهد على الإخلاص وتقديم كل ما لديه من أجل مصلحة كرة اليد المصرية.

