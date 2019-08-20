صحة البرلمان تكشف عن أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الخامس

قال النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك عددًا من مشروعات القوانين المعروضة على لجنة الصحة بالبرلمان خلال دور الإنعقاد الخامس بالبرلمان.





وأوضح النائب سامى المشد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروعات القوانين مشروع قانون تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية ومشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة ومشروع قانون المسئولية الطبية، إضافة إلى تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب.





وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الصحة بالبرلمان فى بداية دور الانعقاد الخامس لوضع أجندة بأهم مشروعات القوانين التى ستكون لها الأولوية فى المناقشة خلال دور الانعقاد المقبل، بما يتوافق مع إتجاه مجلس النواب.





وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.





وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.



