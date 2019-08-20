لاعبة منتخب مصر لكرة القدم النسائية: سعيدة باهتمام وتشجيع الرئيس لنا.. فيديو

استضاف برنامج " السفيرة عزيزة " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الاثنين ، فقرة خاصة عن منتخب كرة القدم النسائية



أعربت يارا صبري، لاعبة منتخب مصر لكرة القدم النسائية، عن سعادتها لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكرة النسائية في مصر و تشجيعه لها .



وأضافت ان منتخب كرة القدم النسائية في مصر نشأ عام 1998 ، لافتة إلى ان أسرتها تشجعها على خوض وممارسة رياضة كرة القدم النسائية .



وأشارت إلى انهن يخضن مباريات مع لاعبين رجال وليس النساء فقط، متابعة انها تتدرب ثلاث مرات بالأسبوع كرة قدم .

