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لاعبة منتخب مصر لكرة القدم النسائية: سعيدة باهتمام وتشجيع الرئيس لنا.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:00 ص
كرة القدم النسائية
كرة القدم النسائية
مي محمد
استضاف برنامج " السفيرة عزيزة " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الاثنين ، فقرة خاصة عن منتخب كرة القدم النسائية

أعربت يارا صبري، لاعبة منتخب مصر لكرة القدم النسائية، عن سعادتها لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكرة النسائية في مصر و تشجيعه لها .

وأضافت ان منتخب كرة القدم النسائية في مصر نشأ عام 1998 ، لافتة إلى ان أسرتها تشجعها على خوض وممارسة رياضة كرة القدم النسائية .

وأشارت إلى انهن يخضن مباريات مع لاعبين رجال وليس النساء فقط، متابعة انها تتدرب ثلاث مرات بالأسبوع كرة قدم .

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