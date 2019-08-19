أزارو لا يكفي .. نجم الأهلي يكشف عن رأيه بالفريق وما يحتاجه للفترة القادمة

أكد مشير عثمان نجم فريق النادي الأهلي السابق أن الفريق يحتاج مهاجمين من الطراز الأول يتناسب مع البطولات التي يشارك فيها المارد الأحمر.



وأضاف مشير عثمان، في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن المهاجم المميز يستطيع تسجيل نصف الفرص المتاحة أمامه وهو ما يفتقده وليد ازارو نجم الأهلي، مشددا على أن المرحلة المقبلة سيحتاج الفريق لـ مهاجمين على مستوى فني عال.



وأشار إلى أن بيراميدز دائما ما يمتلك مهاجمين مميزين أمثال كينو وعمر خربين، مضيفا أن الأهلي يقوم بشراء لاعبين بأسعار خرافية لذلك لابد من التعاقد مع مهاجم جيد يليق بالفريق.



وأكمل أن الأهلي قام بشراء صلاح محسن بـ 40 مليون جنيه ولكنه لم يقدم حتى الآن أي أداء أو نتائج جيدة، مضيفا أن الجهاز الطبي أعلن من قبل إصابته، متعجبا عن مصدر تلك الإصابة وهو لم يشارك مطلقا.



وتابع أن رحيل ناصر ماهر عن الفريق خسارة كبيرة لما يملكه من إمكانيات رائعة.



