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فن

الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:12 م
الناقد احمد خميس
الناقد احمد خميس
أحمد إبراهيم
اقيم اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للمسرح برئاسة النجم أحمد عبد العزيز أولي ندوات الدورة الثانية عشر بعنوان "الموسم المسرحي المصري" بالمجلس الاعلي للثقافة بدار الاوبرا وأدارها الناقد أحمد خميس، الذي تحدث عن أحوال المسرح المصري 2018/ 2019.

وتطرقت الندوة الى عدد من المحاور والقضايا حيث تحدث المخرج عادل حسان عن استراتيجية النهوض بمسرح الأقاليم، ويتحدث الدكتور عاطف العجمي عن مشكلات المسرح المدرسي، بينما تحدثت المخرجة أميرة شوقي عن مسرح ذوي القدرات الخاصة.

وقال أحمد خميس : "أن البيت الفني للمسرح، شهد طفرة كبيرة من خلال جهات إنتاج مختلفة، وهناك تصور لمستقبل مغاير لحد كبير وهناك فرقتين جدد وهما الشمس والمواجهة، والأخيرة لديها طموح أن تقدم ٨ عروض جديدة، تجوب بها أنحاء مصر، العروض المقدمة للجمهور مجانية وهناك طفرة حدثت أيضا في عروض القطاع الخاص.
الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح
الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح
الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح

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الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح

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