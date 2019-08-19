تكريم أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية بالشرقية .. صور





حضر الاحتفالية الدكتورة مرفت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق واللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني ومستشار المحافظ للمشروعات ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و أعضاء مجلس النواب ، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري ،والقيادات الأمنية بالمحافظة ، ونائب رئيس مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم ومديري المديريات الخدمية ومديري ووكيلي الإدارات التعليمية ومديري مدارس الطلاب المتفوقين وأسر الطلاب المتفوقين ، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.



قام محافظ الشرقية بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والبالغ عددهم 133 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى المعلمين المتميزين بالتعليم العام والأزهري ، بمنحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق وتحقيق النجاح للمشاركة في بناء الوطن وتقدمه.



أعرب المحافظ عن سعادته لتواجده وسط أبنائه المتفوقين في الشهادات العامة والأزهرية للاحتفال بهم وتكريمهم تقديرًا لما قدموه خلال فترة دراستهم وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والمحافظة.



أكد محافظ الشرقية أن الوصول للقمة يحتاج إلى تحديد الأهداف وبذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق مانصبو إليه للمساهمة في بناء الوطن والعمل على تقدمه ورفعة شأنه بين الأمم.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب حاتم عبد المنعم جودة ، أعقبها عرض للوحة شرف أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه قدم رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على حضور احتفالية تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية وتوجيه الدعوة للقيادات التنفيذية والشعبية للحضور والمشاركة إنما يعكس اهتمام المحافظة و الدولة بالعلم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات وقال : من حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا اليوم باحتفال الدولة بعيد العلم وتكريم العلماء فهم ورثه الأنبياء .



بينما أكد الدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية أهمية العلم والعلماء في بناء المجتمعات ، مؤكدًا أن الأمم لاتبنى إلا بالعلم ولن يبني مصر إلا أبناء مصر ، وقال : جئنا اليوم لمشاركة أبنائنا المتفوقين احتفالية المحافظة بتكريمهم لمواصلة تفوقهم وإبداعهم العلمي لتقديم نماذج علمية مشرفة تساهم في إحداث طفره حقيقية على كافة مستويات الدولة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها ، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير التعليم في جميع مراحله لبناء الإنسان للمشاركة في إحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية تكريم أوائل شهادات الثانوية العامة والفنية والأزهرية والإعدادية من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.