تعليم الإسكندرية تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم اجتماعًـا موسعًا اليوم الاثنين، مع قيادات التعليم بالمحافظة، لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.



حضر الاجتماع مدير عام التعليم العام، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ورئيس مجلس الأمناء، ووكلاء الإدارات، ومديري المراحل والأمن والاتصال السياسي والمتابعة، وموجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة، والموجهين الأوائل والتخطيط والمتابعة وهندسة المباني والتطوير التكنولوجي.



وقال "الديب"، إن الاستعدادات تنقسم إلى عدة محاور منها ما يخص شئون المعلمين والطلاب ومنها ما يخص دمج التكنولوجيا بالتعليم ومنها ما يخص المبنى المدرسي ومنها ما يخص إجراءات ضبط العملية التعليمية.



وشدد على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي من ناحية وجود علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية.



وأكد الديب على عمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم.



وأشار إلى أنه ستنطلق قوافل المتابعة من المديرية والإدارات التعليمية لرصد واقع استعدادات المدارس والتأكيد على جاهزيتها للدراسة.



وأكد الديب على سرعة إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام وخصوصا لمعلمي الصف الأول الابتدائي ليتسنى لهم استكمال تدريباتهم قبل بدء الدراسة والالتزام بالكتاب الدوري رقم 7 الوارد في يوليو 2019 وكافة التعليمات الواردة من الوزارة.



وفي سياق متصل أشار الديب إلى حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة ، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية.



وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب.



وشدد الديب على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية .