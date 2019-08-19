حقوقي يطالب بتفعيل قانون ذوي الإعاقة قبل إنشاء صندوق الدعم

قال الحقوقي أحمد الجمل منسق لجنة الاشخاص ذوى الإعاقة بـ جمعية من أجل مصر تعليقا على إصدار قانون إنشاء صندوق لذوي الإعاقة، إن الأهم من إنشاء الصندوق هو تنفيذ قانون الأشخاص ذوي الاعاقة لأنه لم يفعل بعد.



وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن قانون أشخاص ذوي الإعاقة لم يتم تفعيله حتى الآن على الرغم من إنهاء دور انعقاد المجلس، منوها بأنه تم التعاون الأن مع أشخاص غير معنيين بمشاكل ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.



وأكد الجمل أن عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة حتى الآن هو إهدار لحقوق ذوي الإعاقة في مصر، موضحا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من تجاهل المجلس القومي لشئون الإعاقة علاوة على تجاهل النواب في البرلمان لحقوقهم.

