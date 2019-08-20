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10 آلاف أسرة بعزبة رستم بـ ملوى جنوب المنيا يعانون انقطاع مياه الشرب بصفة دائمة .. الاهالى نلجأ للطلمبات الحبشية رغم أضرارها وأرسلنا عشرات الشكاوى دون مجيب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:01 ص
محطة مياه
محطة مياه
ايمن رياض
  • أهالي عزبة رستم: المياه دائمة الانقطاع مما يضطرهم إلى اللجوء الى الطلمبات الحبشية
  • شكاوي من تزايد معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي كنتيجة مباشرة لهذه المياه
  • تقاعس وإهمال المسؤولين عن القيام بأدوارهم في تنظيف وتطوير شبكة المياه

تعاني أكثر من 10 آلاف أسرة بعزبة رستم بملوى جنوب المنيا من انقطاع مياه الشرب بصفة دائمة، الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات للمواطنين الذين اضطروا إلى اللجوء للطلمبات الحبشية لسد احتياجاتهم من المنيا وملئ جراكن من القرى المجاورة للعزبة والتي تبعد ما يقرب من 3 كيلومترات

أرسل اهالى العزبة عشرات الاستغاثات الى المسؤلين بشركة مياة الشرب ولم يتم القضاء على المشكلة والتى تتمثل فى صغر قطر مواسير المياه المؤدية للعزبة فالمفترض ان يكون قطر الماسورة 800 ملم بدلا من 400 ملم متى لتناسب مع الكثافة السكانية للعزبة وتلبى احتياجات المواطنين

وأكد أهالي العزبة أن المياه دائمة الانقطاع مما يضطرهم إلى اللجوء إلى الطلمبات الحبشية رغم أضرارها على الصحة العام وملء جراكن من القرى المجاورة لسد احتياجاتهم من مياه الشرب النقية، موضحين أنهم قاموا بإرسال عشرات الشكاوى منذ شهور إلى مسئولى شركة المياه دون مجيب.

النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب بملوى طالب الحكومة بحل أزمات المياه وتلوثها في قرى المركز، مؤكدا أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات على بناء محطات المياه، ولكن تلوثها لايزال قائم، معدلات الفشل الكلوي جراء هذه المياه تتزايد.

وأشار الى أنه تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن انقطاع وتلوث مياه الشرب بقرى المركز مع تزايد معدلات الإصابة بمرض الفشل الكلوي كنتيجة مباشرة لهذه المياه، مطالبا المسئولين بمياة الشرب بالقيام بدورهم نحو منظومة المياه التي يئن منها المواطنين بشكل يومي دون أي تحرك تنفيذي على الأرض.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه رغم الجهود التي تتم من الدولة المصرية نحو إنشاء محطات مياه كبيرة بنطاق المحافظة، والعمل على التغلب على إشكاليات انقطاع المياه، إلا أن يد الإهمال تضيع هذه الجهود في عدم القيام بأعمال الصيانة المطلوبة ما يكون له التأثير السلبي في تهالك الشبكة بصورة كبيرة، وسوء حالتها وتلوث المياه التي يحصل عليها المواطنين، ما يكون له دور في انتشار الأمراض وخاصة الفشل الكلوي.

وطالب غلاب وزير الإسكان بالعمل على معالجة هذه الأزمة على مستوى مركز ملوي، حفاظ على صحة المواطنين، وعدم إزهاق أرواحهم بهذه السهولة نتيجة تقاعس وإهمال المسؤولين عن القيام بأدوارهم في تنظيف وتطوير شبكة المياه ومواجهة أسباب الانقطاع والتلوث.

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