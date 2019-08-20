ريال مدريد يعرض خاميس ونافاس على باريس سان جيرمان لضم نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أمس الاثنين، أن نادي ريال مدريد يستعد لتقديم عرض جديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيعرض خدمات الثنائي الكولومبي خاميس رودريجيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس على نادي باريس سان جيرمان من أجل إقناعه بالتخلي عن نيمار لصالح الفريق الملكي.



