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الرئيس التونسي المؤقت يستعرض مع رئيس الحكومة استعدادات الانتخابات المقبلة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:27 م
الرئيس التونسي المؤقت
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
أ ش أ
استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، آخر الاستعدادات لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وذكرت رئاسة الجمهورية –في بيان– أن اللقاء، الذي عُقد بقصر قرطاج، تناول أيضًا بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

ومن المقرر أن تشهد تونس إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل، بينما من المزمع إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.

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