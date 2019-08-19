الرئيس الروسي يصل فرنسا في زيارة تستغرق يوما واحدا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى مدينة مرسيليا الفرنسية للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفي في "حصن بريجانسون".



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن هذه الزيارة تستمر يوما واحدا، حيث يعقد الرئيسان جلسة عمل وعشاء يتناولان خلالهما أهم القضايا الدولية، لاسيما تلك التي ستعرض على قمة قادة الدول الصناعية السبع المقبلة وعلى رأسها أزمة أوكرانيا، والملف النووي الإيراني، والأزمة السورية، إلى جانب الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.