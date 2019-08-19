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أخبار العالم

الرئيس الروسي يصل فرنسا في زيارة تستغرق يوما واحدا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:31 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى مدينة مرسيليا الفرنسية للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفي في "حصن بريجانسون".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن هذه الزيارة تستمر يوما واحدا، حيث يعقد الرئيسان جلسة عمل وعشاء يتناولان خلالهما أهم القضايا الدولية، لاسيما تلك التي ستعرض على قمة قادة الدول الصناعية السبع المقبلة وعلى رأسها أزمة أوكرانيا، والملف النووي الإيراني، والأزمة السورية، إلى جانب الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

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