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الدوما يشكل لجنة للتحقيق في حالات التدخل بالشئون الروسية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:38 م
مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
أ ش أ
شكل مجلس الدوما الروسي لجنة للتحقيق في التدخل بالشأن الداخلي من قبل جهات أجنبية خلال احتجاجات موسكو الأخيرة.

وقال زعيم الحزب الشيوعي الروسي جينادي زوجانوف ـ في تصريحاته اليوم الإثنين ـ " لقد تشكلت لجنة برلمانية تضم 12 شخصا برئاسة فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد، وهو خبير ومتمرس في هذا الشأن، وتم انتداب النائب يوري سينيلشيكوف عن الحزب الشيوعي عضوا في هذه اللجنة".

من جهته، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن تقريرا سيتم إعداده بناء على عمل لجنة التحقيق في التدخل بشئون روسيا سيتم تسليمه إلى هيئات إنفاذ القانون.

وأضاف فولودين - في تصريح صحفي اليوم الإثنين -" سيتم طرح هذه المسألة خلال الجلسة العامة للدوما في شهر سبتمبر المقبل، وسيسلم البرلمان الروسي الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هذا التقرير، كما سيسلم إلى الدول التي تنتهك سيادة روسيا.

وكانت موسكو قد شهدت في أواخر يونيو الماضي مظاهرة غير مصرح بها لمرشحين استبعدوا من الانتخابات المحلية بموسكو وتم توقيف 1074 شخصًا بسبب انتهاكات مختلفة.

وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية قضايا جنائية تتعلق بأعمال شغب واعتداءات على ممثلي الشرطة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو ستقدم معلومات عن تدخل الدبلوماسيين الأمريكيين والألمان ووسائل الإعلام الأمريكية والألمانية في الشئون الداخلية لروسيا خلال المسيرات غير المصرح بها في موسكو.

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