السفارة الروسية لدى الكاميرون تواصل محاولات الاتصال بمختطفي سفينة

أعلنت السفارة الروسية في ياوندي، اليوم الاثنين، أنها تواصل محاولات الاتصال بمختطفي المواطنين الروس؛ الذين قد تم اختطافهم خلال عملية هجوم على سفينة الشحن (مارمالايتا) بالقرب من مرسى ميناء دوالا الكاميروني.



وقال متحدث باسم السفارة الروسية -في تصريح لوكالة أنباء /تاس/ الروسية-: "تشارك البحرية الكاميرونية ومالك السفينة في جهود البحث".



وأضاف المتحدث: "نحن نحاول اكتشاف شيء جديد ونواصل محاولات الاتصال بالقراصنة الذين اختطفوا مواطنينا".



يذكر أن أشخاصا غير محددي الهوية، من المحتمل أن يكونوا قراصنة نيجيريين، قاموا بالهجوم على سفينة (مارمالايتا) في ـ15 من أغسطس الجاري. ووفق وزارة الخارجية الروسية، فإنهم اختطفوا 8 من أعضاء طاقم السفينة، من بينهم ثلاثة مواطنين روس.