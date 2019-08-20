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العلميين: إقرار الحكومة لمشروع حوافز الإبتكار سيوفر أموالا باهظة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:45 ص
نقابة المهن العلمية
نقابة المهن العلمية
شيماء مجدى
أكد الدكتور أمير أحمد عضو مجلس نقابة العلميين، أن الباحثين العلميين فى مصر لم ينعموا برعاية كاملة من قبل الحكومة أو الدولة ، وكانت الدول الأوروبية تتبناهم للعمل داخل الشركات والمصانع الكبيرة وتنفيذ إبتكاراتهم على أرض الواقع.

وأشار "أحمد" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن صغار العلماء ليس لديهم التمويل الكافى لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع لذا فإن إقرار الحكومة بمشروع حوافز الإبتكار ينتج طفرة نوعية فى مصر ويساعد فى تنفيذها على أرض الواقع، كما أنها ستكون مصدر للدخل القومى.

وناشد "عضو مجلس نقابة العلميين" بضرورة عقد مسابقات لجميع الفئات العمرية من المبتكرين لتنمية مهارات الإبداع والإبتكار لدى الجميع ،منوهًا إلى أن تنفيذ الأبحاث على أرض الواقع ستوفر الكثير من الأموال الباهظة التى كانت تدفعها مصر فى سبيل شراء براءة الإختراعات.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من العلميين مبتكرين ولا نعرفهم إلا عندما يسافرون إلى الدول الأوروبية.

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