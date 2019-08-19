سيمون تفاجئ جمهورها في قيد عائلي.. تعرف على السبب

تواصل الفنانة "سيمون" تصوير مشاهدها من جديد في مسلسل " قيد عائلي" لعرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية.



وأكدت "سيمون" في بيان اليوم، أنها استكملت تصوير مشاهدها أمس بروح فنية يحيطها السعادة والبهجة بين فريق العمل بالكامل.



وأضافت "سيمون" أنها تستكمل شخصية "أماني" المطيعة والمحبة لكل من حولها والحريصة على تربية أبنائها، وجعهلم في مركز مرموق لدى المجتمع.



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ودرامي ويتلخص ذلك حول التفرقة بين الأشقاء بسبب الأمور المادية.



جدير بالذكر أن مسلسل "قيد عائلي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ألا وهم الفنان عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، إنعام سالوسة، صبري فواز، منه فضالي، محمد نجاتي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبد الخالق وغيرهم من النجوم وهو إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.