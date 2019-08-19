إزالة 3 حالات تعد على الأراضى بـ سنورس والسعيدية فى الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سنورس عدة حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتعاون مع الشرطة بقصد المحافظة على حقوق الدولة من الإهدار.



وأسفرت الحملات عن ازالة حالتي تعد، الأولى بمدينة سنورس (عزبة عبد الله عويس) على مساحة ( نصف قيراط)، والثانية بقرية السعيدية (قيراطين) كما تم إزالة (حالة فقط ) بمدينة سنورس بزمام الجمعية الزراعية (سنورس ثان ) على مساحة (أربعة قراريط) كما تم إزالة (حالة فقط)، قرية (السعيدية)على مساحة (6) قراريط وتم أيضًا إزالة (4) حالات إزالة بمدينة سنورس،طريق الشوبك،وطريق الرفيع، على مساحة (2) قيراط و(18) سهما.



كما تم إزالة حالة بقرية (السعيدية)، على مساحة(قيراط) (4) حالات إزالة بقرية ( منشأة طنطاوى)، على مساحة (17) قيراطا.



وأكد عصام سعد، محافظ الفيوم، الأهمية البالغة للمتابعة المستمرة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والقانونية لمنع التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة مرة أخرى.