رفع 439 حالة إشغالات متنوعة.. وتحرير 19 محضر بيئة بإهناسيا

شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات ،للحفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،تطبيقا للقانون ، وحفاظا على الرقعة الزراعية ، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعد عليها.



جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا" اليوم الأثنين" برئاسة يحيى رئيس ياسين الوحدة المحلية،وفي حضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن والسيد العميد أسامه يونس مأمور مركز إهناسيا والرائد حسام شاهين شرطة المرافق ببني سويف ،وعلي حماد وعلاء الصغير نائبي رئيس الوحدة المحلية ،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 170 تندة مخالفة، و193 إعلان مخالف، و34 صبة خرسانية أمام المحلات، و27 بروز خشب مخالف، وإزالة 15 كشك خشب مخالف، وتوجيه الباعة الجائلين ونقلهم إلى الأماكن المخصصه لهم، إضافة إلى تحرير 19 محضر بيئة مخالفة، فضلا عن القيام بحملة نظافه بمدينة إهناسيا لرفع القمامه والتراكمات والأتربه وتمهيد الطرق والتي تم خلالها رفع 82 طن من القمامه لمصنع تدوير القمامه بسمسطا، فيما قامت الوحدة المحلية بقاي بنظافة طريق المعصرة اللاهون إلى نهاية محطة المياه وإزالة القمامة والمخلفات الموجوده بالطريق باستخدام معدات الوحدة المحليه بقاي.



كما تابع المحافظ نتائج القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية الدير مركز إهناسيا على مدار اليومين الماضيين ،والتي ضمت 9 عيادات مختلفة في 8 تخصصات، حيث تم الكشف على 1119 مريض، وتم إجراء تحليل دم لـ54 حالة، وطفيليات 29، وعمل أشعة لـ13 حالة، واصدار 10 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 16 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء 31 أشعة موجات فوق صوتية، وتنظيم ندوة للتثقيف الصحى حضرها 130 فرد ، والتي تناولت التوعية بأمراض الالتهاب الكبدى الفيروسى،تنظيم الاسرة،الرضاعة الطبيعية،النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية.



