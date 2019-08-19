مساعدا وزير الداخلية يقودان حملة مرافق وإشغالات بالمحلة.. صور

أجري اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم جولة تفقدية مفاجئة للوقوف انتظام الخدمات والأكمنة الأمنية وحملات المرورية على مستوى شوارع مدينة المحلة الكبرى.



جاء ذلك بحضور كل من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور والعقيد وسيم قنديل مدير مباحث المرافق والاشغالات لإحكام الرقابة ومواجهه الخارجين على القانون وردع المخالفين علي مستوي المحافظة .



وتقدما مساعدا وزير الداخلية لحملات إشغالات ومرور ومرافق للحد من ظاهرة انتشار الباعة المتجولين ورفع كافة الحواجز الخرسانية، وإغلاق الكافيهات غير المرخصة والمطاعم المتعدية على ميادين العامة.



كما افتتح مساعدا وزير الداخلية معارض كلنا واحد لبيع السلع والمواد الغذائية والأدوات والملابس المدرسية أمام ديوان مجلس مدينة المحلة بأسعار مخفضة تتراوح ما بين "10-30"% تيسيرا على عاتق أبناء الشارع المحلاوي فى إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهه جشع التجار وظاهرة غلاء الأسعار.



كما أعطي مدير أمن الغربية توجيهاته إلي مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالضرورة النزول الى الشارع وإحكام التواجد الشرطي والتنسيق مع ضباط وأفراد أقسام ومراكز الشرطة لمواجهه الخارجين على القانون وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي.



وأسفرت الحملات المرورية عن مصادرة 13 توك توك و18 دراجة بخارية و83 سيارة ملاكي منتهية رخص التسيير والقيادة لمالكيها.



كما شدد على أهمية التأكد من تشغيل كافة الكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية بمحيط دور العبادة والمؤسسات الحكومية والتأكد من ارتداء الملابس والصديري الواقي ورفع حالة الاستنفار والتأهب لمواجهة أى ظواهر للبلطجة أو العنف.