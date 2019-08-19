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فن

بالأحمر.. ريهام أيمن في أحدث فوتوسيشن لها من حمام سباحة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:37 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بـ فوتوسيشن جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت الفنانة ريهام ايمن بإطلالة جذابة بارتدائها كت أحمر وعقد من الفضة حول رقبتها مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف.

وظهرت ريهام أيمن بالفوتوسيشتن وهو تسبح بحمام سباحة وعلقت على الصورة قائلة: "شعرت أن الصيف قد اخُذ مني".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "الاحمر يليق بك" و"قمر".

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