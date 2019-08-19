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فضيحة مدوية لـ سارة نتنياهو في أوكرانيا.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:00 م
سارة نتنياهو في أوكرانيا
سارة نتنياهو في أوكرانيا
رحيم يسري
تسببت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو في "فضيحة" أثناء مراسم استقبالهما في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن سارة نتنياهو أثارت الفضيحة على متن الطائرة بعد هبوطها في مطار كييف بسبب عدم ترحيب الطيار بهما عبر مكبر الصوت.

وتحركت زوجة رئيس الوزراء من مقعدها وطالبت وهي في حالة غضب شديد بالسماح لها بالدخول إلى قمرة القيادة، لكن رجال الأمن منعوها من الدخول، وبعد مرور بعض الوقت، قام قائد الطاقم بالترحيب بالزوجين عبر مكبر الصوت واستقبل سارة نتنياهو.

وعلق مكتب رئيس الوزراء على الحادثة، بقوله: "كان هناك سوء تفاهم تم توضيحه على الفور، ما نشرته وسائل الإعلام هو محاولة "لتشويه" صورة نتنياهو".

ونقلت الصحيفة عن المكتب، قوله: "هذه محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الزيارة الدولية المهمة لرئيس الوزراء".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه زوجة رئيس الوزراء في كييف وهي تلقي الخبز على الأرض أثناء مراسم استقبالها في العاصمة الأوكرانية رافضة تناوله، رغم وجود تقليد متّبع في روسيا وأوكرانيا عند استقبال الضيوف بتقديم الخبز والملح كدليل على استضافة واحترام الضيف.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور رفقة زوجته سارة نتنياهو أوكرانيا في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس.

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