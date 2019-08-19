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رياضة

شاهد .. رقصة الوداع لـ لاسارتى قبل الرحيل عن الاهلى

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:45 م
لاسارتي
لاسارتي
منتصر الرفاعى
أعاد رواد موقع الاجتماعى فيس بوك تداول مقطع الفيديو الذى ظهر به الأورجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى يرقص فى خيمة واحة خطاب عقب الفوز على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة حسم بها لقب الدورى رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء .

واعتبرت جماهير الأهلى الناقمة على لاسارتى أن تلك الرقصة بمثابة رقصة الوداع للمدير الفنى الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كـأس مصر على أيدى بيراميدز بهدف البوركينى ايريك تراورى.

وودع النادى الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا على أيدى صن داونز بطل جنوب افريقيا من دور الـ 16 فى حضور لاسارتى الأمر الذى عجل بإقالته عقب الخروج الحزين من لاسارتى .

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