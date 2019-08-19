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انفجار قنبلة بـ أيرلندا الشمالية دون خسائر بشرية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:57 م
انفجار في أيرلندا
انفجار في أيرلندا
أ ش أ
أعلنت شرطة أيرلندا الشمالية اليوم /الاثنين/ انفجار قنبلة في منطقة "نيوتاون باتلر" القريبة من الحدود مع جمهورية أيرلندا، بعد تلقي السلطات بلاغ بوجود عبوة مشبوهة في طريق مجاور لاستدراج الشرطة إلى المنطقة .

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن الانفجار، الذي لم يسفر عن وقوع إصابات، وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم - بالتوقيت المحلي - على طريق "كافان" في منطقة "نيوتاون باتلر" التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع أيرلندا، مضيفة أن الشرطة كانت تتواجد بالمنطقة في إطار عملية أمنية ، عقب تلقيها بلاغا مساء /السبت / الماضي يفيد بوجود عبوة "مشبوهة " على طريق مجاور، تم الإعلان عنه لاحقا أنه بلاغ كاذب.

وأعرب نائب رئيس شرطة أيرلند الشمالية ستيفن مارتن - في بيان - عن اعتقاده بأنه على الرغم من أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة ، بأن البلاغ الكاذب كان "محاولة متعمدة " لاستدراج الشرطة ورجال وحدة "تفكيك " القنابل إلى المنطقة وقتلهم .. واصفا الهجوم ب "الطائش".

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