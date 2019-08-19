الجيش السوري يسيطر على طريق حلب - دمشق الدولي

تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم /الاثنين / من السيطرة على طريق "حلب - دمشق الدولي " في ريف "حلب " الجنوبي.



وذكرت قناة "العربية الحدث " الإخبارية - التي بثت النبأ - أن القوات السورية قطعت الطريق على القوات التركية والفصائل الموالية لها بسيطرتها على الطريق الدولي.



وكانت (دمشق ) قد أدانت - في وقت سابق اليوم - قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة باجتياز الحدود السورية - التركية، والدخول إلى مدينة "سراقب " في طريقها إلى "خان شيخون " في ريف "إدلب " لنجدة ما يسمى ب "تنظيم جبهة النصرة" .