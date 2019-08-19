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فن

عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وميريت الحريرى يهاجمون المهرجان القومى للمسرح.. تفاصيل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:48 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
أحمد إبراهيم
هاجم عدد من المبدعين إدارة المهرجان القومى للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز بسبب غياب صور النجوم على البوستر الرسمى للمهرجان الذى يضم عددا كبيرا من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية والمسرحية.

البداية كانت مع المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين الذى كتب عبر صفحته على فيسبوك: "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح القومي بيحقق لافتة كامل العدد دائما واللي قدم على خشبة المسرح أعمال قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، برضه صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة موقفوش إلا مرة واحدة مثلا ع مسرح .. فالحقيقه الافيش ده ضايقني جدا".

وأبدى المؤلف أيمن بهجت قمر استياءه من البوستر وادارة مهرجان القومى للمسرح قائلا عبر صفحته على فيسبوك : "ابويا مش في الصوره ! صحيح هو بهجت قمر ولا خفاجى عملوا حاجه للمسرح في مصر".

وكتبت ميريت ابنة الفنان عمر الحريرى عبر صفحته على فيسبوك : ""مادام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقي ما تعملش حاجه تزعل بيها الناس".

وأضافت ميريت: "فنان عظيم أفنى حياته للمسرح والفن المصري، أول دفعة معهد التمثيل وقف علي خشبة المسرح في أحلك الظروف سواء شخصية أو للبلد، أنشأ المسرح وأسسه في الوطن العربي، لتلبية طلب وطنه، وحاصل علي جائزة الدولة التقديرية وهي أعلى جائزة لفنان يسلمها رئيس الجمهورية بنفسه، غاب عن أفيش المهرجان القومي للمسرح المصري".

وتابعت ميريت: "مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم لأنها لا توفي بحقه، ولكن حقه علي الدولة والقائمين علي المسرح، الاهتمام بذكره ولو بصوره، مادام وضعت صور لرواد مسرح قديما و حديثا، عيب والله .... زعلانه جدا".
عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وميريت الحريرى يهاجمون المهرجان القومى للمسرح.. تفاصيل
عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وميريت الحريرى يهاجمون المهرجان القومى للمسرح.. تفاصيل
عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر وميريت الحريرى يهاجمون المهرجان القومى للمسرح.. تفاصيل

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