صدق أو لا تصدق.. السجن 6 سنوات لـ زوجين سرقا رمل شاطئ سردينيا

عقوبة قد لا يتوقع أحد أن يكون مستحقًا لها، فالتهمة ليست أخذ أموال أو مجوهرات ثمينة أو تحف فنية أو أثرية ثمينة، التهمة أعظم من ذلك، في جزيرة سردينيا الأوروبية، وفق ما ذكرت صحف إنجليزية.



وتعتبر السلطات في سردينيا أن الأخذ من رمال شواطئها جريمة لايجب أن يقوم أحد بها، حيث تترك السرقات المتكررة من رمال الجزيرة أثرًا سيئًا على البيئة.



ويواجه زوجان فرنسيان، قبض عليهما وهما يحملان 40 كيلوجرامًا من رمل سردينيا في سيارتهما، عقوبة بالسجن قد تصل إلى ست سنوات.



وقال الزوجان إنهما كانا يرغبان في أخذ الرمل إلى البيت باعتباره "تذكارًا"، ولم يدر في خلدهما أنهما ارتكبا جريمة.



وتشتهر جزيرة سردينيا برملها الأبيض، الذي يعتبر من أصول الأملاك العمومية، وتوجد قوانين صارمة بمنع نقله إلى خارج الجزيرة.



ويواجه الزوجان السجن لمدة تتراوح بين سنة وست سنوات، عقوبة على ارتكابهما جريمة السرقة في ظل ظروف مشددة، تتمثل في سرقة أحد أصول الأملاك العامة.



وبموجب قانون صدر عام 2017، تعتبر المتاجرة بالرمل والحصى والقواقع البحرية غير قانونية، ويعاقب مرتكبها عادة بغرامة تصل إلى 3000 يورو.





