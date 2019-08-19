كن أمينا مع نفسك .. رسالة صادمة من محمد صلاح لـ خليفة هاني ابو ريدة

وجه محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول رسالة لـ رئيس اتحاد الكرة المصري القادم خلفا لـ هاني ابو ريدة الذي تقدم باستقالته منذ فترة.



وطالب محمد صلاح في تصريحات لـ CNN رئيس اتحاد الكرة القادم باصلاح كافة الأمور الخاطئة التي حدثت في الماضي ومحاولة تجنب الأخطاء السابقة.



وأضاف: أن رئيس الاتحاد الجديد يجب أن يكون أمينا مع نفسه قبل اي شخص اخر وإيجاد حلول جذرية لـ جميع أزمات الكرة المصرية.



وتابع: أن لاعبي المنتخب عانوا كثيرا في الماضي وهو ما يجب تجنبه في الفترة المقبلة.