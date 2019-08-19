أستاذ علوم البحار: العالم فقد 95% من السلاحف.. ولدينا ثروة فى البحر الأحمر.. فيديو

قال الدكتور محمود حنفي ، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، إن هناك بعض المواطنين يتعاملون مع الكائنات البحرية بنوع من الاستخفاف أو عدم إدراك الأهمية، وهذا ما حدث في الصور المتداولة لمواطن يحمل سلحفاة ضخمة.



وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج«حديث المساء» المذاع عبر فضائية « ام بي سي مصر»، أن العالم فقد 95% من السلاحف المتواجدة ولذا يتوجب علي الجميع أن يحافظ علي الكائنات البحرية كافة ولاسيما المهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية تحرم صيد الأنواع النادرة منها.



وأكد أستاذ علم البحار بجامعة قناة السويس، أن البحر الأحمر كنز وهبه من الله للمصريين ، ويجب استغلال تلك الثروات بصورة جيدة .

