ترامب يهاجم الديمقراطيين ويؤكد على ضرورة تخفيض سعر الفائدة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الحزب الديمقراطي باختلاق الأكاذيب حول قوة الاقتصاد الأمريكي وذلك لأغراض انتخابية فقط ليس لها أي علاقة بالواقع الحقيقي للاقتصاد وقيمة الدولار.



وأكد ترامب في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية، على الرغم من الافتقار الرهيب للرؤية من جانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.



وأضاف ترامب في تغريدته أن الديمقراطيون يحاولون إختلاق الأكاذيب عن اقتصادنا لأغراض سياسية تتعلق بانتخابات 2020. وأكد على أن تصرفاتهم أنانية، وغير مهنية، وأكد على أن الدولار الأمريكي قوي جدًا.



وشدد ترامب على ضرورة تخفيض سعر الفائدة الفيدرالية، خلال أقرب وقت ممكن، بمقدار 100 نقطة على الأقل، وأضاف أنه إذا حدث ذلك، سيكون الاقتصاد أفضل، وسيكون الاقتصاد العالمي معززًا بشكل كبير وسريع.