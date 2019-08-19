المحافظين يطالب محافظ الفيوم بحل أزمة مياه الشرب

قال حسام راغب أمين حزب المحافظين في الفيوم، إن قرى ومراكز المحافظة تموت عطشًا فى ظل غياب المسؤولين عن مرفق مياه الشرب فضلًا عن تدني مرافق الصرف الصحي، مؤكدًا على أن مشكلة مياه الشرب موجودة منذ الصيف الماضي ولا تزال قائمة دون إيجاد حلول لها.



وطالب فى بيان صحفى، اللواء عصام سعد محافظ الفيوم واللواء هشام دره رئيس مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بالتدخل لحل هذه المشكلة.



وأضاف "راغب"، أن المشكلة طالت مراكز (أطسا وقراها الحجر والغرق وسنورس) وبعض القرى التابعة لهم مما جعل الكثير من المواطنين يرسلوا استغاثات إلي الحكومة لكن دون جدوى، لافتًا إلى أن المسئولين غابوا عن مرفق مياه الشرب فضلًا عن تجاهل الرد عن الاستفسارات المستمرة من قبل جمهور الفيوم بعدما تفشت المشكلة.