السيسي يكلف بتطوير المتحف المصرى بالتحرير.. ومدبولي يوجه برفع كفاءته والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة.. ويستعرض مسار نقل المومياوات الملكية

مدبولي يكلف بأعمال تطوير المتحف المصري لإظهار الصورة الحضارية للبلاد

مدبولي: الحكومة تضع رفع كفاءة المتحف بالتحرير علي أجندة أولوياتها

الموافقة على التعاقد لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير

‎عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعًا، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المتحف المصرى بالتحرير، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو الجهات المعنية.وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع علي أجندة أولوياتها تطوير ورفع كفاءة المتحف المصرى بالتحرير، وكذلك المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة ومنطقة الفسطاط.وخلال الاجتماع، أوضح ، وزير الآثار أن هناك تكليفات من الرئيس بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصرى بالتحرير وكذلك المنطقة المحيطة به، فضلًا عن المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، إلي جانب التكليف الخاص بإعداد تصور لمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصرى إلي متحف الحضارة وإفتتاح قاعتى العرض به.وخلال الاجتماع، أشار وزير الآثار إلي الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة المتحف المصرى بالتحرير والمنطقة المحيطة به، حيث تم الإسناد في يونيو 2019 للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) للقيام بأعمال رفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، موضحًا أن تلك الأعمال تشمل (معالجة ودهان الواجهات والقباب، ورفع كفاءة الموقع العام، ورفع كفاءة الأسوار والبوابات)، مضيفا أنه جار تنفيذ الأعمال، والتنسيق مع محافظة القاهرة في هذا الشأن.وتناول عرض وزير الاثار الإشارة إلي أنه في ضوء الحرص علي تنفيذ التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم مخاطبة محافظة القاهرة في 21 يوليو 2019 والتي أفادت بدورها أنه تم الإنتهاء من جميع أعمال الدهانات للعقارات المحيطة بمنطقة ميدان التحرير إلي جانب إسناد أعمال رفع كفاءة الطرق (رصف) لشركة المقاولون العرب، وكذلك تم البدء في أعمال الكشط فضلًا عن الإنتهاء من جميع أعمال دهانات العقارات وتقليم الأشجار على مسار طريق الكورنيش بدءًا من ميدان التحرير وحتى منطقة قصر العيني.ومن جهة اخرى وافقت اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية في اجتماعها الأول اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير مع شركة/تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير وذلك إعمالًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.حضر الإجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في مارس الماضي، قرارًا بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية ليكون من مهامها إقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات التي تبرمها الجهات العامة، والإجراءات والشروط والضوابط الواجب اتباعها في هذا الشأن، بما يحقق أهداف تنفيذ ويدعم جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية.وفيما يخص أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بمنطقة عين الصيرة، أشار الوزير إلي أنه تم إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة والتي تشمل تطوير محاور الحركة والكباري الجاري إنشاؤها والخدمات المحيطة بالمنطقة، موضحًا أنه تم عقد إجتماع بين مسئولي الجهات المعنية ومجموعة من المستثمرين في 7 يوليو 2019 وتم تنفيذ جولة بالمتحف وتقديم عرض عن المنطقة المحيطة به والبحيرة، ومناقشة كيفية إستثمارها وإدارتها على أعلى مستوى.وخلال الاجتماع أشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي الأعمال الجارى تنفيذها ببحيرة عين الصيرة حيث تم الإنتهاء من أعمال التوسعات وتكريك البحيرة من الجهة الغربية والجنوبية، فضلًا عن الإنتهاء من أعمال التطهير وإزالة الحشائش الموجودة على أجناب البحيرة، إلي جانب الإنتهاء من تخليق الجزر المطلوبة داخل البحيرة.وأضاف وزير الإسكان أنه جار أعمال تهذيب الميول للجهتين الغربية والجنوبية تمهيدًا للبدء فى أعمال التدبيش، ويتم التنسيق مع شركة المقاولات لتسليمها الرسومات لبدء العمل فى الجهة الغربية المتاحة حاليًا بحيث لا يتعارض مع الأعمال الجارية (ردم – تكريك) المكلف بها شركة الكراكات الحديثة.وخلال الاجتماع، تم إستعراض المسار المقترح لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة، وكلف رئيس الوزراء بتطوير عدد من المناطق الواقعة فى المسار سواء بدهان واجهات العمارات أو أعمال رصف الطرق ورفع الكفاءة، والإنارة وخلافه، بما يُسهم في إظهار الصورة الحضارية لمصر، مشددا على أنه سيتم تنظيم احتفالية عالمية بما يسهم فى الترويج للسياحة المصرية.