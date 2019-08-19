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ديني

مستشار المفتي يكشف عن دعاء من 21 كلمة يستحب ترديده عقب التشهد وقبل التسليم من الصلاة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:50 م
التشهد الأخير
التشهد الأخير
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الإنسان يستحب له أن يدعو بأي دعاء بعد التشهد وقبل السلام خلال الصلاة.

وأضاف "عاشور" في رده على شخص يسأل: " هل يوجد دعاء محدد يقال بعد التشهد "؟ ، أن هناك دعاءا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن ندعو به وهو "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال".

وأشار إلى أن الناس البسطاء الذين لا يستطيعون حفظ هذا الدعاء من الممكن أن يقتصروا على دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

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