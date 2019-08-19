تدهور الوضع الأمني .. تشاد تعلن الطوارئ في عدد من الأقاليم

ذكر متحدث حكومي في بيان أن مجلس الوزراء التشادي أعلن اليوم الاثنين حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني.



وقال البيان إن المجلس أعلن حالة الطوارئ في إقليم تيبتسي بغرب تشاد على الحدود مع النيجر وإقليمي سيلا ووادي في الشرق على الحدود مع السودان.



وأضاف أن حالة الطوارئ ستبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء حتى العاشر من سبتمبر.