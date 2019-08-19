ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلنا اليسا.. احلام : ألبومك المقبل لن يكون الأخير

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:53 م
احلام واليسا
احلام واليسا
نورا نبيل
أعلنت الفنانة أحلام رفضها لإعتزال اليسا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وغردت أحلام قائلة :" ‏اليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير، إن كان الوسط غابة وانتي على حق لأن في ناس يعيشون في كذبة كبيرة، فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا ‎#كلنا_اليسا ".

وأعلنت النجمة إليسا اعتزالها الغناء صباح اليوم، الاثنين ، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.

وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".
كلنا اليسا.. احلام : ألبومك المقبل لن يكون الأخير

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة صادمة.. إليسا تعلن اعتزالها الغناء

شاهد.. منة شلبى توجه رسالة مؤثرة لـ اليسا بعد إعلان اعتزالها

اعلان اعتزال اليسا الغناء.. ماذا قال وديع النجار عن قرار صديقته؟

تعليق صادم من رضوى الشربينى على قرار اعتزال إليسا

محنة كبيرة.. رسالة مؤثرة من رانيا يوسف بعد اعتزال اليسا الغناء

هيفاء وهبى توجه رسالة مؤثرة لإليسا عقب إعلان اعتزالها

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تنشر فيديو لها مع بناتها .. شاهد

مصادر تكشف حقيقة اعتذار جهاد جريشة لـ الأهلى بعد مباراة بيراميدز

عمرو وردة ينشر فيديو جديدا.. شاهد

شاهد .. رقصة الوداع لـ لاسارتى قبل الرحيل عن الاهلى

حاول التحرش بها..تقتل حماها بسكين في المقطم

علاج وجع الثدى بعد الفطام .. 11 حيلة تخلصك من الألم نهائيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح

علاج وجع الثدى بعد الفطام .. 11 حيلة تخلصك من الألم نهائيا

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور