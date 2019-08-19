كلنا اليسا.. احلام : ألبومك المقبل لن يكون الأخير

أعلنت الفنانة أحلام رفضها لإعتزال اليسا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



وغردت أحلام قائلة :" ‏اليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير، إن كان الوسط غابة وانتي على حق لأن في ناس يعيشون في كذبة كبيرة، فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا ‎#كلنا_اليسا ".



وأعلنت النجمة إليسا اعتزالها الغناء صباح اليوم، الاثنين ، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.



وكشفت إليسا عن سبب اعتزالها في تغريدة أطلقتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي، إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا، لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".