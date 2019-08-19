وفد مغربي يشهد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

شهد وفد شبابي مغربي، فعاليات إطلاق الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، وذلك بقلعة صلاح الدين بالقاهرة.



جاء ذلك علي هامش أسبوع الإخاء المصري المغربي والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وتستمر فعالياته حتى 25 أغسطس بالقاهرة والإسكندرية.



وشهد الوفد المغربي حفل الافتتاح الذى ضم عرضا ضوئيا مبهرا تم اسقاطه على الجدران التاريخية ونال إعجابهم واستحسانهم، بالإضافة الي الاستمتاع بالفقرة الموسيقية والحركية لفرقة الموسيقات العسكرية.



كما استمع الوفد لفريق براس ساوند باند للنفخ والايقاع والفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس، والمنشدان على الهلباوى والشيخ ايهاب يونس، والمطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى والتي أبهرت الحضور بباقة مختارة من الموسيقى العربية.



يذكر ان الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يومًا متصلة، ويأتى المهرجان كأحد اهم الفعاليات الصيفية التى تعمل على جذب اكبر عدد من الجماهير بهدف تحقيق العدالة الثقافية وتقديم الوان ابداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والانسان وتطوير الوعى والارتقاء بالوجدان.