نقيب المهندسين: وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات..لا نقبل أن تقل نسبة القبول بها عن 80%.. وشفيق: بدأنا طريق الإصلاح فى قضية التعليم الهندسي

ليس لدينا دور فى منح أو منع تراخيص معاهد التعليم الهندسي

وزارة التعليم العالى جهة منح تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة

وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة لـ 5 سنوات

لا نقبل أن يقل المجموع عن 80% للقبول بالمعاهد الهندسية الخاصة

بدأنا طريق الإصلاح فى قضية التعليم الهندسى

انتشرت المعاهد الهندسية الخاصة فى الآونة الأخيرة والتى تسببت فى أزمة حقيقية فى نقابة المهندسين، حيثُ أن الخريجين منها ليسوا بنفس كفاءة خريجى الجامعات الهندسية الحكومية ومع ذلك يتم تقييدهم بالنقابة.وفى هذا السياق، اتخذت نقابة المهندسين بالتعاون مع وزارة التعليم العالى عدة قرارات هامة للقضاء على فوضى المعاهد الهندسية الخاصة.فى البداية، قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن النقابة ليس لها دور في منح أو عدم منح تراخيص معاهد التعليم الهندسي، ولكن المجلس الأعلي للجامعات هو المسئول الأول.وأوضح "ضاحي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن الطلاب كانوا يلتحقون بالكليات والمعاهد الهندسية بمجموع 62% مما يؤثر على مستوى التعليم الهندسي، وبالتالي التأثير على مستوى الخريجين وبالتبعية مستوى النقابة، لذا تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.وأضاف "نقيب المهندسين" أنه تم اتخاذ قرارات بأن المعاهد والكليات الخاصة ستقبل الطلاب بمجموع يقل 10% عن الجامعات الحكومية أى أن المجموع لا يقل عن 80% لتحسين مستوى الخريجين.وأشار إلى أن هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المعاهد الخاصة حتي يتم منح التراخيص لها منها أن تغيير أسلوب المناهج والامتحانات، مؤكدا أنه تم وقف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة 5 سنوات، ولكن تلك الشروط تنطبق على المتواجد على أرض الواقع.ونوه المهندس هاني ضاحي إلى أن عدد المعاهد الهندسية الخاصة في مصر وصل إلى 55 معهدا، وعدد الخريجين من التعليم الهندسي في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الهندسية يفوق حاجة سوق العمل بشكل كبير.وأضاف "ضاحي" أن الفائض في المهندسين يسبب أزمة في سوق العمل ومهنة الهندسة، وتم عقد اجتماعات مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بسبب تقديم شكاوى كثيرة للمجلس الأعلى للجامعات بسبب المعاهد الهندسية الخاصة، وأصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا بمراجعة أداء المعاهد الهندسية الحالية فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمناهج التعليمية مع وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية الجديدة 5 سنوات.وتابع:" هناك فرق بين عملية التعليم الهندسي ومزاولة المهنة، والفترة الدراسية للعلوم الهندسية يتم فيها تحصيل العلوم الهندسية والإطلاع عليها وتطبيقها، ولكن الحياة العملية ومزاولة المهنة مختلفة".وأكمل:" مهنة الهندسة عريقة ولها أعرافها وتقاليدها وتمس حياة المواطن وهذه المهنة حساسة، ويجب أن تكون كل الأطراف الخاصة بالمهنة متعاونة، ونقابة المهندسين توفر مركزا تعليميا تدريبيا على مستوى الجمهورية حتى تكون مصدرا لثقل خبرات، وتجهيز المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل".واستنكر المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، المقرر الإعلامى للنقابة، تدشين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى "اقفلوا دكاكين الهندسية"، يتم تداول بيانات مغلوطة من خلاله، قائلا: الأمر غريب، ويحمل فى طياته علامات استفهام كثيرة.وذكر فيه أن النقابة أصدرت بيان بشأن شروطها لقبول قيد خريجى الجامعات، والمعاهد التكنولوجية، وأن النقابة لن تقبل عضوية خريج أى معهد أو كلية خاصة ثبت حصوله فى الثانوية العامة عام (2015-2016) على مجموع أقل من 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة.وأكد شفيق، أن مجلس النقابة الحالى تسلم مقاليد العمل بالنقابة عام 2018، وبالتالي لا يمكن أن يصدر عن أعضائه بيان خاص بخريجي 2015-2016، مضيفا: أن إنشاء المعاهد الهندسية يرجع إلى عام 1997، ومنذ إنشائها إلى اليوم، لم يحدث مطلقا أن تم إيقاف سيل إصدار تراخيص المعاهد الهندسية الخاصة، إلا بعدما تولى مجلس النقابة الحالى برئاسة المهندس هانى ضاحى، وبمشاركة ودعم وزارة التعليم العالى، تم إصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات بإيقاف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمسة سنوات، وتقنين الأوضاع في المعاهد الحالية.وأشار: إلى أن التعاون مع وزارة التعليم العالى، أدى أيضا إلى صدور قرار بألا يتم قبول خريجى الثانوية العامة بالمعاهد الخاصة، شرط أن يكونوا حاصلين على أقل من 10% عن القبول بالجامعات الحكومية، لافتا إلى أن هناك من يحاول تشويه الحقائق وقلب الموازين، مشيرا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون كل المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعى، بتلك الحملات "مهندسين" فى الأساس.وأضاف: مجلس النقابة الحالى، بدأ طريق الإصلاح فى قضية التعليم الهندسى، ولن يتراجع أبدا.