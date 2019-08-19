تنفيذ 130 حالة إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية ببنها وطوخ

ترأس اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية اليوم الاثنين حملة إزالة بقرية كفر الجمال التابعة لمركز ومدينة طوخ.



وشارك في الحملة محمد خيرى رئيس المدينة وسمير عمر نائب رئيس المدينة واللواء حسين جندية، والعميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وبحضور جهات الولاية من هندسة رى طوخ.



وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، أن الحملة أسفرت عن إزالة 105 حالات بناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 1987 مترا صادر لها قرارات إزالة من جهات الولاية وتم تنفيذها اليوم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



كما ترأس اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، وياسر إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بقرية شبلنجة، حملة إزالة للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتمت إزالة 25 حالة على مساحة 2900 متر بشبلنجة ونقباس.