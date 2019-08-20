ارتفاع خصوم البنوك لـ 698.9 مليار جنيه بنهاية أبريل

ارتفعت جملة الخصوم الأخرى للبنوك بنهاية أبريل الماضي إلى 698.984 مليار جنيه مقابل 631.2 مليار جنيه في مارس السابق له بفارق67.8 مليار جنيه، ومقارنة بـ 616.11 مليار جنيه بنهاية فبراير من نفس العام بزيادة بلغت 82.9 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن حجم الشيكات مستحقة الدفع علي البنوك بلغت 13.903 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 13.894 مليار جنيه في مارس السابق له ومقارنة بـ 12.21 مليار جنيه بنهاية فبراير 2019.





وقال التقرير إن جملة السندات وقروض طويلة الأجل ضمن الخصوم سجلت 170.84 مليار جنيه مقابل 173.223 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 171.23 مليار جنيه في فبراير 2019.



