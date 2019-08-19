إزالة مزرعتي أسماك مخالفتين على مساحة 21 فدانا بـ قلابشو

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إزالة مزرعتي أسماك مخالفتين على مساحة 21 فدان بقلابشو مركز بلقاس.



وأشار "شاروبيم"، إلى قيام الوحدة المحلية بقلابشو بإزالة مزرعة أقيمت على الأرض الزراعية بقلبشو بمساحة 14 فدان ،وكذلك ازالة مزرعة سمكية على مساحة 7 افدنة بجمعية السلام .



وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الإزالة الفورية لأية مخالفات او تعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة حفاظا على المال العام وتنفيذا للقانون وإعادة الشئ لأصله.



ومن جانبه قال اللواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينه بلقاس إنه تابع النشاط اليومي للوحدات على مستوى المركز وتم رفع 130طن قمامة من نطاق المركز بالإضافة إلى 10طن من نطاق الحفير والامل ونقلهم إلى مصنع القمامة بقلابشو ،فضلا عن متابعة أعمال الإنارة العامة بالشوارع.