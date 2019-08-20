مشهد بطولي.. رجلان يقفزان في المياه لإنقاذ فتاة مشلولة من الغرق.. فيديو

قفز رجلان الى المياه في جزر فيرجن الأمريكية لإنقاذ امرأة شابة مشلولة سقطت من حافة سفينة بحرية في المياه وسط تصفيق من المتواجدين في مكان الحادث.



وحسب صحيفة "ميرور"، تلقى كلا من كونتري هاميلتون وراندولف دونوفان بعد أن قفزوا إلى في المياه عندما انزلقت الفتاة صغيرة من اعلى كرسي متحرك من حافة السفينة بحري في سانت توماس، ترحيبًا حارًا من قبل السكان المحليين لإنقاذ الفتاة القعيدة.



في مقطع فيديو ، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، أمكن رؤية الفتاة وهي تمسك بطوق انقاذ بينما يحملها رجلا لإبقاءها واقفه على قدميه.



فكانت المراهقة القعيدة، التي لم يتم تحديد هويتها ، تجلس على متن سفينة احتفالات في ميناء سانت توماس

حين سقطت من أعلاها في المياه.



