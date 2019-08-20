حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية.. نواب: تساهم فى تغيير ثقافة المواطنين والاعتماد على الصيدلى.. وبرلمانى يطالب بوجود رقابة من الدولة على صحة المريض

برلماني يطالب بتكاتف الجهات المعنية للتوعية بخطورة الأدوية على الصحة

نائب يشيد بإطلاق حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية

برلمانى يطالب بوجود رقابة على الصيدليات لعدم بيع الأدوية بأسعار مرتفعة

للحفاظ على صحة المواطن..برلماني يطالب بتطبيق سنة تأهيلية لـ خريجي صيدلة





أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بإطلاق حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية، حيث أكدوا أن الحملة ستساهم فى تغيير ثقافة المواطنين نحو تناول الدواء من خلال الاعتماد على الصيدلى فى صرف الدواء بمعرفته، وطالبوا بضرورة وجود رقابة من الدولة على صحة المريض، بحيث تكون هناك توعية بمدى خطورة هذه الأدوية، وأن تكون هناك رقابة على الصيدليات حتى لا يباع الدواء بأسعار مرتفعة، مما يجعل المواطن مضطرا إلى شرائه من أماكن عشوائية مثل الرصيف.





قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن إطلاق حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية جيدا جدا وتحسب لوزارة الصحة، لأننا لدينا سوء استخدام للدواء فى مصر.





وطالب المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة تكاتف الجهات المعنية ومنها وزارة الإعلام لنشر هذه الحملة والتوعية بخطورة الأدوية التى تتسبب فى حدوث مخاطر صحية خطرة تصل إلى حد الوفاة.





وأشار أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن هذه الحملة ستفيد فى إبراز مخاطر استخدام بعض الأدوية التى تتسبب فى مخاطر صحية، وطرق الوقاية من هذه المخاطر، قائلا: "مفيش أهم من صحة المواطن".





وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن إطلاق حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية أمر هام جدا، خاصه أن البعض يتعاطى الدواء بالتوصية من الصديق أو القريب ، وهناك بعض الصيادلة يصرفون أدوية بدون روشتة.





ولفت مرشد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هناك بعض الأدوية إذا تم تناولها مع بعضها البعض تتسبب فى مشاكل صحية للمريض، مؤكدا ان هناك حاجة لهذه الحملة لتوعية المواطنين بخطورة الأدوية بدون معرفة الصيدلى.





وأوضح أن إطلاق هذه الحملة ستساهم فى تغيير ثقافة المواطنين نحو تناول الدواء من خلال الاعتماد على الصيدلى فى صرف الدواء بمعرفته.





وأشاد النائب فيصل راجح ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بأهمية حملة قومية على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطاء الدوائية ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأدوية تباع على الرصيف مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.





وطالب راجح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة وجود رقابة من الدولة على صحة المريض ، بحيث تكون هناك توعية بمدى خطورة هذه الأدوية ، وان تكون هناك على رقابة على الصيدليات لاحتى لا يباع الدواء بأسعار مرتفعة ، مما يجعل المواطن إلى شراءه من أماكن عشوائية مثل الرصيف.





وأيد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحملة التي أطلقها مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة على السوشيال ميديا للتوعية بالأخطار الدوائية التي تسبب في حدوث مخاطر تصل للوفاة.





وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ليس لديهم الوعي اللازم في استخدام الأدوية؛ حيث إن بعضهم يقوم بتناول الأدوية دون استشارة الطبيب مما ينتج عن ذلك مضاعفات خطيرة تهدد الصحة العامة للشخص والبعض الآخر يتناول الأدوية لفترات طويلة تؤثر على سلامتهم.





وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتطبيق سنة تأهيلية لخريجي صيدلية ومن الممكن ليصبح ممارس عام لضمان عدم تركيب دواء تكون نتائجه سلبية يؤثر على الصحة العامة للمواطن.



