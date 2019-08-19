أستاذ بترول: الغاز الطبيعي للسيارة أفضل من البنزين.. فيديو

قال ثروت راغب رئيس قسم هندسة البترول بالجامعة المصرية الصينية، ان العالم بأكمله يتجه نحو الطاقة النظيفة والعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر لديها إنتاج ضخم من الغاز الطبيعي تعمل على تعظيم الاستفادة منه.



وأضاف ثروت راغب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين معا يوفر أموالا كثيرة على الدولة، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك.



وتابع:" الدولة وجهت بتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهناك خطة لتحويل أكثر من 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي".



وأكمل ثروت راغب:" الغاز الطبيعي للسيارة أفضل من البنزين، ولابد من استيراد سيارات من الخارج تعمل بالغاز الطبيعي".

