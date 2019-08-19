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تعليم

تمريض المنصورة تجرى مقابلات تدريب الطلاب بمستشفى مجدى يعقوب أون لاين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:43 م
صدى البلد
همت الحسينى
أجرت كلية تمريض المنصوره مقابلات تدريب الطلاب بمستشفى مجدى يعقوب اون لاين مقابلات للمرة الاولى.

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة المنصورة متمثلة في كلية التمريض جامعة المنصورة ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان .

وتم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب البنين للقبول لتدريب الامتياز بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان للعام الجامعي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

أجريت المقابلات الشخصية باشراف الدكتورة أمينة النمر - عميد كلية التمريض وإشراف الدكتورة وفاء جميل على - وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب والدكتورة وفاء فتحي سليم وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وأشادت إدارة المؤسسة بطلاب كلية التمريض جامعة المنصورة الملتحقين بمرحلة الامتياز خلال الأعوام السابقة لما يتمتعون به من جوانب علمية وعملية وسلوكية، كما أكدت حرص المؤسسة على استمرار التعاون الداعم مع الكلية لتأهيل الطلاب وتدريبهم لتقديم خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية.

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