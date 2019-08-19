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خبير يكشف مميزات قانون التأمينات والمعاشات الجديد ومقارنته بالقديم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:28 م
د الدكتور وائل نجم
د الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض
حمزة شعيب
أكد الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة للإعلام، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد به عدة مزايا لأصحاب المعاشات منها معاش العجز الكلي والشيخوخة والوفاة. 

وأضاف الدكتور وائل نجم، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث على قناة الحدث اليوم مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، اشترط عدة شروط للحصول على المعاش المبكر منها إمضاء مدة تأمينية تزيد عن 240 شهرا بإجمالي 20 سنة، ولم يعد متاح شراء سنوات تأمين كما كان موجود في القانون القديم.

وأوضح الدكتور وائل نجم، أن حساب المعاش على طول فترة الخدمة في القانون الجديد أفضل من الحساب على آخر سنتين خدمة، لتناسب الحد الأدنى للأجور مع الحد الأدنى للمعاش، والدولة حريصة على زيادة المعاشات بنسبة 15% سنويًا.

وتابع أنه لا صحة لحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها 24 عامًا، وبالنسبة للولد يتوقف المعاش عند بلوغه سن الـ 21 عامًا إلا في حالة الدراسة فيمتد المعاش حتى 26 عامًا.

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