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غازتك: نستهدف تحويل 142 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي .. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:08 م
تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
هاني حسين
قال عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إن المرحلة الأولى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تبدأ في سبتمبر المقبل وتنتهي في 2020، والمرحلة الثانية تبدأ في يناير2021 وحتى ديسمبر من العام ذاته.

وأضاف عبد الفتاح فرحات في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المرحلة الأولى تضم 19 محافظة، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ في يناير 2022 وتنتهي في ديسمبر 2022، وكل مرحلة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة .

وتابع:"المستهدف تحويل 142 ألف سيارة في الفترة من سبتمبر 2019 وحتى ديسمبر 2022، وحولنا 300 الف سيارة وسوف نصل الى 424 ألف سيارة ".

وأشار الى ان "خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تكلف الدولة 3 مليارات جنيه لإنشاء محطات غاز طبيعي ومحطات التحويل، وتنتهي الخطة في ديسمبر 2022"، مضيفا:" مصر بها حوالي 5 ملايين سيارة غير النقل العام والميكروباص".

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